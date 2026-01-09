कपिल शर्मा के पीठ पीछे हुआ बड़ा खेल, आखिरी घंटों में रद्द हुई फिल्म की री-रिलीज

झटका रिलीज से ठीक पहले कपिल को झटका 'किस किस को प्यार करूं 2' के स्टूडियो पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार स्टूडियो 18 ने फिल्म को इसके दूसरे रन में 500 स्क्रीन्स पर रिलीज करने का भरोसा दिया था, लेकिन वो केवल 200-250 स्क्रीन्स ही जुटा पाए। इसके अलावा ज्यादातर शो का समय भी बहुत खराब था। निर्माता इस तरह की रिलीज से कतई संतुष्ट नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि 8 जनवरी की शाम को फिल्म की री-रिलीज को पूरी तरह रद्द करने का कदम उठाना पड़ा।

स्क्रीन्स स्क्रीन्स की कमी से जूझ रही कपिल की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' मूल रूप से पिछले साल 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन 'धुरंधर' और 'अवतार 3' जैसी फिल्मों के दबदबे के कारण इसे सिनेमाघरों से हटा लिया गया था। निर्माताओं को लगा कि उनकी फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने इसे बेहतर समय पर दोबारा रिलीज करने का फैसला किया, लेकिन अब, जब पिछली फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तब भी उन्हें मांग के मुताबिक स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं।

Advertisement

बयान क्या बोले थे फिल्म के निर्माता? फिल्म के निर्माता रतन जैन ने री-रिलीज पर कहा था, "हमें ऐसी फिल्म के साथ वापसी करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो खुशियों, ठहाकों और पारिवारिक मनोरंजन का जश्न मनाती है। सिनेमाघरों में इस कॉमेडी फिल्म को दोबारा लाने के पीछे हमारा यही मकसद है।" दर्शकों की मांग और नया साल देखते हुए ही इसे दोबारा रिलीज करने की योजना बनाई गई, ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर अवसर मिल सके।

Advertisement