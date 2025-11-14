मशहूर रैपर कार्डी बी चौथी बार बनीं मां, बॉयफ्रेंड स्टेफन डिग्स संग बेटे का किया स्वागत
क्या है खबर?
अमेरिका की मशहूर रैपर कार्डी बी चौथी बार मां बन गई हैं। उन्होंने बॉयफ्रेंड स्टेफन डिग्स के साथ एक बेटे का स्वागत किया है। उन्होंने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए साझा किया। वीडियो आते ही प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो कार्डी और स्टेफन को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। स्टेफन के साथ कार्डी का ये पहला बच्चा है, जबकि उनके पहले से 2 बेटे और 1 बेटी है।
पोस्ट
रैपर ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट
कार्डी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्हें अपनी एल्बम 'एम आई द ड्रामा?' के गाने 'हैलो' पर लिप-सिंक करते हुए देखा गया। उन्होंने वीडियों के कैप्शन में लिखा, 'मैं दुनिया में नया संगीत और एक नया एल्बम लेकर आई! मेरी दुनिया में एक नया बच्चा' उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें अपने बच्चों के लिए बेहतर बनने की प्रेरणा देता है।' कार्डी ने बताया कि अब वह खुद को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही हैं।
परिचय
जानिए कौन हैं रैपर कार्डी
कार्डी का पूरा नाम बेल्कलिस मार्लेनिस अल्मांजर है, जो अमेरिका की मशहूर रैपर होने के अलावा टेलीविजन व्यक्तित्व और गीतकार हैं। न्यूयॉर्क में जन्मीं कार्डी ने इंस्टाग्राम पोस्ट से चर्चा बटोरी थी। इसके बाद संगीत की दुनिया में उन्हें पहचान मिली। निजी जिंदगी की बात करें तो कार्डी ने रैपर ऑफसेट से 2017 में शादी की थी। 2024 में दोनों ने अपने तीसरे बच्चे का स्वागत किया था। हालांकि माता-पिता बनने के कुछ दिन बाद ही दोनों अलग हो गए।