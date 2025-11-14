रैपर कार्डी चौथी बार बनीं मां (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamcardib)

मशहूर रैपर कार्डी बी चौथी बार बनीं मां, बॉयफ्रेंड स्टेफन डिग्स संग बेटे का किया स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Nov 14, 202512:00 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की मशहूर रैपर कार्डी बी चौथी बार मां बन गई हैं। उन्होंने बॉयफ्रेंड स्टेफन डिग्स के साथ एक बेटे का स्वागत किया है। उन्होंने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए साझा किया। वीडियो आते ही प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो कार्डी और स्टेफन को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। स्टेफन के साथ कार्डी का ये पहला बच्चा है, जबकि उनके पहले से 2 बेटे और 1 बेटी है।