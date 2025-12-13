कपिल शर्मा की पिछली 5 फिल्मों का सफर, एक ने सीधे ऑस्कर में बनाई जगह

#1 'क्रू' कपिल को पिछली बार फिल्म 'क्रू' में देखा गया था। फिल्म में उन्होंने तब्बू के पति की भूमिका निभाई थी। भले ही उनकी मेहमान भूमिका रही हो, लेकिन वो कम स्क्रीन टाइम में भी याद रह जाते हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 3 महिला किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में तब्बू, करीना कपूर और कृति सैनन लीड रोल में नजर आई थीं। 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 157 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'ज्विगाटो' कपिल ने फिल्म 'ज्विगाटो' में अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था। दर्शकों और समीक्षकों से तारीफें पाने के बाद 'ज्विगाटो' ने अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस यानी ऑस्कर की लाइब्रेरी में भी अपनी जगह बनाई। नंदिता दास के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसकी कहानी और कपिल के किरदार की चारों ओर खूब सराहना हुई। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#3 'इट्स माय लाइफ' कपिल की इस फिल्म को रिलीज होने में 13 साल का वक्त लग गया। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2007 में ये फिल्म बनी और साल 2020 में ये टीवी पर रिलीज की गई। फिल्म को ठीक-ठाक प्रतिकिया मिली। ये फिल्म कपिल की पहली फिल्म है। उनके 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' का दूसरा सीजन जीतने के बाद उन्हें इस फिल्म में रोल मिला था। जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म मौजूद है।

