LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कोलकाता में लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात, आते ही वायरल हो गया वीडियो
कोलकाता में लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात, आते ही वायरल हो गया वीडियो
लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात

कोलकाता में लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात, आते ही वायरल हो गया वीडियो

लेखन नेहा शर्मा
Dec 13, 2025
11:46 am
क्या है खबर?

लियोनेल मेसी अपने ऐतिहासिक भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे और पहले ही दिन उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों का हाथ मिलाने का पल कैमरे में कैद हो गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो को देखकर बेहद उत्साहित हो गए हैं। इसे खूब शेयर किया जा रहा है। मेसी की लोकप्रियता और शाहरुख की स्टार पावर के इस मिलन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

मुलाकात

भारत पहुंचे मेस्सी सबसे पहले शाहरुख से मिले

साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले लियोनल मेसी कोलकाता पहुंच गए हैं। 13 दिसंबर से ही उनका 'गोट इंडिया टूर' शुरू होने वाला है। मेसी अपने इस दौरे पर कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। मेसी ने अपने प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शाहरुख से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात का ये खास पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देख प्रशंसक भी अपनी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

Advertisement

खुशी

2 सितारों को एक ही फ्रेम में देख गदगद हुए प्रशंसक

शाहरुख-मेसी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस ने इसे 'दो दिग्गजों का मिलन' बता रहे हैं। एक ने लिखा, '2 महान सितारे एक ही फ्रेम में।' एक कमेंट है, 'खेल और सिनेमा के इस संगम ने साबित कर दिया कि लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं होती।' शाहरुख अपने छोटे बेटे अबराम के साथ पहुंचे थे, क्याेंकि अबराम, मेसी के बड़े फैन हैं। उन्होंने मेसी से ऑटोग्राफ लिया और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं।

Advertisement

मौका

नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे मेसी

मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। 15 दिसंबर को मेसी दिल्ली पहुंचेंगे और ये उनके इस दौरे का आखिरी दिन होगा। फिलहाल मेसी के रंग में पूरी तरह से कोलकाता रंग चुका है और उनकी एक झलक पाने को प्रशंसक बेताब हैं। मेसी 13 दिसंबर की सुबह कोलकाता पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ था। हजारों फैंस की भीड़ मेसी का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी।

दौरा

14 साल बाद भारत आए हैं मेसी

बता दें कि अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। वे उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुईस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल के साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। हालांकि, तीनों फुटबॉलर यहां केवल 10 मिनट ही रुके, जिससे प्रशंसकों का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं। इस घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है।

Advertisement