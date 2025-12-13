कोलकाता में लियोनेल मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात, आते ही वायरल हो गया वीडियो

लियोनेल मेसी अपने ऐतिहासिक भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे और पहले ही दिन उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों का हाथ मिलाने का पल कैमरे में कैद हो गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो को देखकर बेहद उत्साहित हो गए हैं। इसे खूब शेयर किया जा रहा है। मेसी की लोकप्रियता और शाहरुख की स्टार पावर के इस मिलन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

मुलाकात भारत पहुंचे मेस्सी सबसे पहले शाहरुख से मिले साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले लियोनल मेसी कोलकाता पहुंच गए हैं। 13 दिसंबर से ही उनका 'गोट इंडिया टूर' शुरू होने वाला है। मेसी अपने इस दौरे पर कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। मेसी ने अपने प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शाहरुख से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात का ये खास पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देख प्रशंसक भी अपनी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football



(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025

Advertisement

खुशी 2 सितारों को एक ही फ्रेम में देख गदगद हुए प्रशंसक शाहरुख-मेसी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस ने इसे 'दो दिग्गजों का मिलन' बता रहे हैं। एक ने लिखा, '2 महान सितारे एक ही फ्रेम में।' एक कमेंट है, 'खेल और सिनेमा के इस संगम ने साबित कर दिया कि लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं होती।' शाहरुख अपने छोटे बेटे अबराम के साथ पहुंचे थे, क्याेंकि अबराम, मेसी के बड़े फैन हैं। उन्होंने मेसी से ऑटोग्राफ लिया और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं।

Advertisement

मौका नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे मेसी मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। 15 दिसंबर को मेसी दिल्ली पहुंचेंगे और ये उनके इस दौरे का आखिरी दिन होगा। फिलहाल मेसी के रंग में पूरी तरह से कोलकाता रंग चुका है और उनकी एक झलक पाने को प्रशंसक बेताब हैं। मेसी 13 दिसंबर की सुबह कोलकाता पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ था। हजारों फैंस की भीड़ मेसी का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी।