'किस किसको प्यार करूं 2' को OTT पर उतारेंगे निर्माता, जानिए कब-कहां होगी रिलीज

'किस किसको प्यार करूं 2' अब OTT पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 03:07 pm Feb 02, 202603:07 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' दिसंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का बजट करीब 35 करोड़ था, लेकिन इसने दुनियाभर में सिर्फ 15 से 16 करोड़ रुपये का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई इस फिल्म ने निर्माताओं को भारी नुकसान पहुंचाया। ताजा अपडेट है कि निर्माता अब 'किस किसको प्यार करूं 2' को OTT पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।