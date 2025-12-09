कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर की पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तार

हमला

कपिल के कैफे पर 3 बार हुआ था हमला

कपिल के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर पहली गोलीबारी 10 जुलाई को हुई थी। शूटरों ने 7 अगस्त को दूसरी बार और 16 अक्टूबर को तीसरी बार हमले की घटना को अंजाम दिया था। दोनों शूटरों की पहचान शैरी और दिलजोत रेहल के रूप में हुई है, जो पंजाबी मूल के हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि दोनों शूटर कनाडा में हैं। अधिकारियों ने उन्हें हमलों का जिम्मेदार ठहराते हुए "मोस्ट वांटेड" बताया है।