कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर की पहचान, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तार
क्या है खबर?
कॉमेडियन-अभिनेता कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर फायरिंग करने वाले शूटरों की पहचान कर ली गई है। कैफे पर 3 अलग-अलग बार गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार 2 शूटर अब देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, इन हमलों की योजना बनाने वाले कथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जाता है कि इन शूटरों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं।
हमला
कपिल के कैफे पर 3 बार हुआ था हमला
कपिल के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर पहली गोलीबारी 10 जुलाई को हुई थी। शूटरों ने 7 अगस्त को दूसरी बार और 16 अक्टूबर को तीसरी बार हमले की घटना को अंजाम दिया था। दोनों शूटरों की पहचान शैरी और दिलजोत रेहल के रूप में हुई है, जो पंजाबी मूल के हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि दोनों शूटर कनाडा में हैं। अधिकारियों ने उन्हें हमलों का जिम्मेदार ठहराते हुए "मोस्ट वांटेड" बताया है।
संदेह
अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़े होने का संदेह
रिपोर्ट के मुताबिक, बिश्नोई गैंग से शूटरों के जुड़ाव ने पुलिस की जांच को जटिल बना दिया है, क्योंकि इस समूह के अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस अधिकारियों ने अन्य सबूत जुटाने की उम्मीद से शूटरों की तस्वीरों को सार्वजनिक किया है। हमलों के पीछे कथित मास्टरमाइंड की पहचान सीपू के रूप में हुई है, जो एक गैंगस्टर है। बताया जाता है कि सीपू ने हमलावरों को घटनाओं को अंजाम देने का निर्देश दिया था।