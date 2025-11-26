कपिल शर्मा का कनाडा कैफे फायरिंग पर बड़ा बयान, बोले- जब-जब गोलीबारी हुई, बड़ी ओपनिंग मिली

कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों खूब चर्चा में हैं और हों भी क्यों न, उनकी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' जो रिलीज होने वाली है। आजकल कपिल इसी के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया और इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत की। कपिल ने कनाड़ा स्थित अपने कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी पर भी चुप्पी तोड़ी और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया।

बयान हमारा केस तो कनाडाई संसद तक गया- कपिल कपिल के कनाडा वाले कैप्स कैफे की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद 10 जुलाई को फायरिंग हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को भी उनके कैफे पर 2 और हमले हुए। कपिल बोले, "शायद वहां के स्थानीय नियम और पुलिस शायद ऐसी घटनाओं को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारा केस दर्ज हुआ तो ये सीधे संघीय सरकार के पास गया। इतना ही नहीं, कनाडाई संसद में भी इस मामले पर चर्चा हुई।"

खुलासा "जब तक भगवान साथ है, सब ठीक है" कपिल आगे कहते हैं, "असल में हर फायरिंग की घटना के बाद हमें कैफे में एक बड़ी ओपनिंग मिली। जितनी बार हमला हुआ, हमें उतनी बार बड़ी ओपनिंग मिली, इसलिए अगर भगवान मेरे साथ हैं तो सब ठीक है।" कॉमेडियन ने बताया कि इन हमलों के बाद कई लोगों ने उनसे संपर्क किया। उनका मानना है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, उसकी पूरी कहानी हमें तुरंत समझ में नहीं आती।

दो टूक कपिल बोले- मुंबई जैसा शहर कहीं नहीं कपिल कहते हैं, "मुझे कनाडा से कई लोगों के कॉल आए, जिन्होंने बताया कि वहां पहले भी कई घटनाएं हो रही थीं, लेकिन मेरे कैफे में फायरिंग के बाद ये बड़ी खबर बन गई। अब वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मैं तो मुंबई या अपने देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता। मुंबई जैसा शहर कहीं नहीं है।" कपिल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।