'सतलुज' बैन पर फूटा कंवलजीत सिंह का गुस्सा

'सतलुज' बैन होने पर भड़के अभिनेता कंवलजीत सिंह, पूछा- क्या हिटलर पर बनी फिल्म भी रोकोगे?

लेखन नेहा शर्मा 01:15 pm Jul 11, 202601:15 pm

क्या है खबर?

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित और दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' (जिसे पहले 'पंजाब 95' के नाम से जाना जा रहा था) को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन रिलीज के महज 48 घंटों के भीतर ही पर सरकारी निर्देशों के बाद इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इस सेंसरशिप पर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ और अनुभवी अभिनेता कंवलजीत सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।