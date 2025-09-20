नागार्जुन की 'शिवा' दोबारा सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल, 36 साल पहले किया था निर्माताओं को मालामाल

नागार्जुन अक्किनेनी उन अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पर्दे पर हर तरह का किरदार निभाया है। उनका नाम साउथ सिनेमा के उन चुने हुए कलाकारों नागार्जुन अक्किनेनी में लिया जाता है, जिन्होंने 90 के दशक की लगभग सभी कामयाब अभिनेत्रियों संग काम किया। नागार्जुन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। 36 साल पहले आई नागार्जुन ने फिल्म 'शिवा' से पर्दे पर धमाल मचाया था। अब सुपरस्टार ने अपनी इस फिल्म की री-रिलीज की घोषणा की है।

घोषणा नागार्जुन ने अपने पिता की जयंती पर किया ऐलान नागार्जुन ने पोस्ट में लिखा, मेरे प्यारे पिता पिता एएनआर के जन्मदिन पर मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था, वो अब सिनेमाघरों में फिर धूम मचाने आ रही है। 14 नवंबर को शिवा री-रिलीज होगी। बड़े पर्दे पर डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ इस कालजयी फिल्म का अनुभव लें।' छात्र नेता के जीवन पर आधारित इस एक्शन ड्रामा फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा थे।

ट्विटर पोस्ट नागार्जुन का पोस्ट On my dear father ANR ‘s birthday, I am pleased to announce the film that shook Indian cinema is coming back to shake the theaters again ❤️‍🔥



@AnnapurnaStdios and @RGVzoomin's PATH BREAKING FILM #SHIVA Grand Re-Release in theatres on NOVEMBER 14TH, 2025 💥



Experience the cult… pic.twitter.com/VE5HVyo6Pf — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 20, 2025

शुरुआत इसी फिल्म से नागार्जुन ने रखा था बॉलीवुड में कदम फिल्म में नागार्जुन के साथ अमला मुख्य भूमिका में हैं। इसी फिल्म से राम गोपाल वर्मा ने बतौर निर्देशक फिल्मी दुनिया में एंट्री की थी। अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले बनी शिवा अब फिर दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है। इसी फिल्म से नागार्जुन ने बॉलीवुड में कदम रखा था और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी वो लोकप्रिय हो गए थे। 8.0 IMDb रेटिंग वाली इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हैं।