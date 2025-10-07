शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ की ठगी मामले में हुई पूछताछ, EOW ने दर्ज किया बयान

EOW से जुड़े सूत्र के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने शिल्पा के आवास पर जाकर ये पूछताछ की है। अभिनेत्री ने एड कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी EOW को दी है। इसके अलावा पुलिस को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि जांच एजेंसी उस कंपनी की जांच कर रही है, जिसके जरिए ये पूरा लेन-देन किया गया था। शिल्पा और कुंद्रा दोनों इसी कंपनी के डायरेक्टर थे।

Mumbai, Maharashtra | Officials of EoW (Economic Offences Wing) questioned actor Shilpa Shetty for about four and a half hours in connection with allegedly cheating a businessman out of Rs 60 Crores. Statements of five people, including Shilpa Shetty's husband d Raj Kundra, have…

मामला

जानिए क्या है पूरा मामला

शिल्पा और राज पर व्यवसायी दीपक कोठारी की तरफ से कथित आरोप लगाया गया है कि दंपति ने एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में उसके साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इस मामले में अगस्त में जुहू पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया था। EOW इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक कई वित्तीय दस्तावेजों और बैंक लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।