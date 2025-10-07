LOADING...
शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ की ठगी मामले में हुई पूछताछ, EOW ने दर्ज किया बयान
शिल्पा शेट्‌टी से हुई पूछताछ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@theshilpashetty)

शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ की ठगी मामले में हुई पूछताछ, EOW ने दर्ज किया बयान

Oct 07, 2025
09:41 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्‌टी और उनके पति राज कुंद्रा पिछले काफी वक्त से कथित 60 करोड़ रुपये की ठगी मामले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार, EOW ने शिल्पा से करीब 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की है। इस मामले में अभी तक शिल्पा के पति राज समेत कुल 5 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

जांच

पूछताछ के दौरान शिल्पा ने दिए कई दस्तावेज

EOW से जुड़े सूत्र के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने शिल्पा के आवास पर जाकर ये पूछताछ की है। अभिनेत्री ने एड कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी EOW को दी है। इसके अलावा पुलिस को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि जांच एजेंसी उस कंपनी की जांच कर रही है, जिसके जरिए ये पूरा लेन-देन किया गया था। शिल्पा और कुंद्रा दोनों इसी कंपनी के डायरेक्टर थे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

मामला

जानिए क्या है पूरा मामला

शिल्पा और राज पर व्यवसायी दीपक कोठारी की तरफ से कथित आरोप लगाया गया है कि दंपति ने एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में उसके साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इस मामले में अगस्त में जुहू पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया था। EOW इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक कई वित्तीय दस्तावेजों और बैंक लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।