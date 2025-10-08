गायक राजवीर जवंदा का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajvirjawandaofficial)

राजवीर जवंदा का निधन, सड़क दुर्घटना के बाद 11 दिन से अस्पताल में भर्ती थे गायक

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Oct 08, 202511:40 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा को लेकर दुखद खबर आई है। उन्होंने 8 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस मनहूस खबर के आते ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गायक 11 दिनों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे।