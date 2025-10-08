राजवीर जवंदा का निधन, सड़क दुर्घटना के बाद  11 दिन से अस्पताल में भर्ती थे गायक

राजवीर जवंदा का निधन, सड़क दुर्घटना के बाद 11 दिन से अस्पताल में भर्ती थे गायक
क्या है खबर?
पंजाबी गायक राजवीर जवंदा को लेकर दुखद खबर आई है। उन्होंने 8 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस मनहूस खबर के आते ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गायक 11 दिनों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे।
पुष्टि
35 साल की उम्र में गंवाई जिंदगी
गायक राजवीर के निधन की पुष्टि अभिनेत्री नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की है। पाेस्ट में उन्होंने गायक को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि 35 साल के राजवीर को 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा', 'मोरनी', 'धीयां', 'खुश रह कर' और 'जोगिया' जैसे कई लोकप्रिय गानों से पहचान मिली थी। वह कुछ फिल्मों का हिस्सा भी रहे थे। राजवीर के इंस्टाग्राम पर करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 8, 2025