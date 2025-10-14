'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rishabshettyofficial)

'कांतारा चैप्टर 1' का दुनियाभर में डंका, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड; जानिए कुल कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Oct 14, 202509:35 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बोलबाला इस वक्त दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। फिल्म ने जब से सिनेमाघरों में दस्तक दी है, इसकी आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशों में भी ऋषभ की फिल्म का डंका बज रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों का उत्साह देखने लायक है। हालांकि, 12वें दिन कमाई में थोड़ी कमी देखी गई है। आइए देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का ताजा कलेक्शन।