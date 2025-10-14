'कांतारा चैप्टर 1' का दुनियाभर में डंका, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड; जानिए कुल कमाई

'कांतारा चैप्टर 1' का दुनियाभर में डंका, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड; जानिए कुल कमाई
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बोलबाला इस वक्त दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। फिल्म ने जब से सिनेमाघरों में दस्तक दी है, इसकी आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशों में भी ऋषभ की फिल्म का डंका बज रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों का उत्साह देखने लायक है। हालांकि, 12वें दिन कमाई में थोड़ी कमी देखी गई है। आइए देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का ताजा कलेक्शन।
कारोबार
12वें दिन फिल्म ने किया इतना कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 12वें दिन यानी तीसरे सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कुल 13.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि, अन्य दिनों के मुकाबले ये कलेक्शन काफी कम है। होम्बेल फिल्म्स का दावा है कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपने दूसरे हफ्ते में 146 करोड़ कमाए हैं, जिसके बाद सिर्फ 11 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में कुल 655 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर लिया है।
रिकॉर्ड
'सुल्तान' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ा
11 दिनों में 655 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ऋषभ की फिल्म ने सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' के लाइफटाइम कलेक्शन (628 करोड़) को तोड़ दिया है। इससे पहले 'कांतारा चैप्टर 1' ने यश की 'सालार- पार्ट 1' (406 करोड़), रजनीकांत की 'जेलर' (348.55 करोड़), रणबीर कपूर की 'संजू' (342.57 करोड़), प्रभास की 'बाहुबली- द बिगनिंग' (420 करोड़) और आमिर खान की 'दंगल' (387.38 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था।