सिनेमाघरों में मनोरंजन का तड़का लगाने आ रहीं ये हॉलीवुड फिल्में, देखें पूरी सूची

फिल्मी लवर्स के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है। इस दिन कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती हैं। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफी खास होने वाला है। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, एक्शन-हॉरर और थ्रिलर से भरपूर कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। इन फिल्मों का लुत्फ परिवार और दोस्तों के साथ उठाया जा सकता है। आइए पूरी सूची जानें।

#1 & #2 'द फैमिली मैकमुलेन' और 'ट्रुथ एंड ट्रेजन' कॉमेडी-ड्रामा से भरपूर फिल्म 'द फैमिली मैकमुलेन' को 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ये साल, 1995 में रिलीज 'द ब्रदर्स मैकमुलेन' की सीक्वल है। दूसरी तरफ थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'ट्रुथ एंड ट्रेजन' को मैट व्हिटेकर ने निर्देशित किया है। इवान हॉरॉक्स, रूपर्ट इवांस और फर्डिनेंड मैके जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को 17 अक्टूबर को रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म 16 वर्षीय जर्मन लड़के हेल्मुथ ह्यूबेनर की सच्ची कहानी पर आधारित है।

#3 & #4 'गुड फॉर्चून' और 'ब्लैक फोन 2' सेठ रोजेन, केके पामर और कीनू रीव्स जैसे सितारों से सजी फिल्म 'गुड फॉर्चून' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हल्की-फुल्की कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन अजीज अंसारी ने किया है। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो 'ब्लैक फोन 2' आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार है। ये फिल्म भी 17 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये साल 2021 में आई फिल्म 'ब्लैक फोन' की दूसरी किस्त है।