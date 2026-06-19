कर्नाटक में SIR पर बवाल, प्रकाश राज और कई लेखकों का विरोध; बोले- करोड़ों वोटरों के नाम कटने का डर मनोरंजन Jun 19, 2026

कन्नड़ के जाने-माने लेखकों और लेखिकाओं का एक समूह, जिसमें मशहूर अभिनेता और कार्यकर्ता प्रकाश राज भी शामिल हैं, कर्नाटक की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का विरोध कर रहा है।

उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से छूट सकते हैं।

उन्होंने कहा है, 'राज्य सरकार और मुख्य चुनाव अधिकारी को शरणों, सूफी संतों और कवि-कुलपति कुवेम्पु की इस भूमि पर ऐसा अन्याय नहीं होने देना चाहिए।'