फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' मुंबई हमले से होगी प्रेरित? कंगना रनौत निभाएंगी ये किरदार

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Mar 11, 202610:16 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अगली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान 2024 में किया गया था, जिसके निर्देशन की कमान मनोज तापड़िया ने संभाली है। जनवरी, 2025 में आई 'इमरजेंसी' की ठीक-ठाक प्रतिक्रिया के बाद, फैंस भी कंगना की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, 'भारत भाग्य विधाता' के विषय से जुड़ा नया अपडेट आया है जो 26/11 हमले से प्रेरित होगा।