फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' मुंबई हमले से होगी प्रेरित? कंगना रनौत निभाएंगी ये किरदार
क्या है खबर?
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अगली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान 2024 में किया गया था, जिसके निर्देशन की कमान मनोज तापड़िया ने संभाली है। जनवरी, 2025 में आई 'इमरजेंसी' की ठीक-ठाक प्रतिक्रिया के बाद, फैंस भी कंगना की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, 'भारत भाग्य विधाता' के विषय से जुड़ा नया अपडेट आया है जो 26/11 हमले से प्रेरित होगा।
कहानी
मुंबई हमले को फिल्म पर्दे पर दिखाएंगी कंगना, ये होगी कहानी
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 हमलों के दौरान कामा और अल्बलेस अस्पताल में हुई घटना पर आधारित होगी। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे अस्पताल कर्मचारियों ने मुश्किल वक्त में स्थिति संभाली और साहस का परिचय दिया। PTI की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 26 नवंबर, 2008 की रात अजमल कसाब और अबू इस्माइल खान अस्पताल में घुसे थे। हमले में 6 गार्ड मारे गए, जबकि कई कर्मचारी घायल हो गए थे।
किरदार
इस किरदार में दिखाई देंगी कंगना
वैरायटी इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि कंगना को इस फिल्म में एक नर्स का किरदार निभाते देखा जाएगा। यह पहली दफा होगा जब अभिनेत्री इस तरह का किरदार पर्दे पर निभाती दिखाई देंगी। उनके साथ मराठी अभिनेत्री गिरिजा ओक भी अहम किरदार में नजर आएंगी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक, 'भारत भाग्य विधाता' इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी।