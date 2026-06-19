कंगना रनौत की 'भारत भाग्यविधाता' को झटका, धमाकेदार शुरुआत के बाद भी पहले हफ्ते में इतने करोड़ में सिमटी

टैक्स-फ्री होने के बाद भी 'भारत भाग्यविधाता' की कमाई हुई कम

यह फिल्म 2008 के मुंबई हमलों पर आधारित है और हरियाणा में इसे टैक्स-फ्री भी किया गया था, यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसकी तारीफ की थी, लेकिन सप्ताहांत का शोर कम होते ही फिल्म को दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में मुश्किल होने लगी।

इसके अलावा, विक्रम भट्ट की 'हांटेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों से भी इसे कड़ी टक्कर मिल रही थी।

इन सब वजहों से फिल्म का शुरुआती प्रचार लंबे समय तक टिक नहीं पाया और यह अपनी सफलता को बनाए नहीं रख पाई।