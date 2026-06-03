कंगना रनौत ने ऐसे मचाया 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर लॉन्च पर तहलका मनोरंजन Jun 03, 2026

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना रनौत ने अपने पहनावे से खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने डिजाइनर गौरंग शाह की तैयार की हुई कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर गहरे बैंगनी रंग का बॉर्डर और सुनहरी जरी का काम था।

यह फिल्म 26 नवंबर के हमलों के गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाएगी और 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।