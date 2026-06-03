कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' में 400 से ज्यादा जानें बचाने वाले गुमनाम नायकों का है सम्मान
कंगना रनौत अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के साथ लौट रही हैं, जो 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और एक बड़े संकट के दौरान 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाने वाली नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों के असाधारण साहस को दिखाती है।
पेन स्टूडियोज के डॉ. जयंतीलाल गड़ा ने बताया कि कहानी सुनते ही उन्होंने सिर्फ आधे घंटे में फिल्म को बनाने की हामी भर दी थी।
फिल्म आम नायकों के जज्बे का करती है सम्मान
पेन स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स द्वारा बनाई गई यह फिल्म उन आम लोगों का जश्न मनाती है, जो मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाते हैं।
डॉ. जयंतीलाल ने कहा कि कंगना का यह किरदार उनकी अब तक की सबसे अलग भूमिकाओं में से एक है। फिल्म में गिरिजा ओक और स्मिता तांबे भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगी।
जी म्यूजिक के तहत फिल्म का संगीत जारी होगा और पेन मरुधर इसका वितरण करेंगे। इस फिल्म का लक्ष्य उन सच्ची कहानियों को बड़े पर्दे पर लाना है, जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आतीं, लेकिन असली साहस की मिसाल पेश करती हैं।