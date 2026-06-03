कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' में 400 से ज्यादा जानें बचाने वाले गुमनाम नायकों का है सम्मान

फिल्म आम नायकों के जज्बे का करती है सम्मान

पेन स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स द्वारा बनाई गई यह फिल्म उन आम लोगों का जश्न मनाती है, जो मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाते हैं।

डॉ. जयंतीलाल ने कहा कि कंगना का यह किरदार उनकी अब तक की सबसे अलग भूमिकाओं में से एक है। फिल्म में गिरिजा ओक और स्मिता तांबे भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगी।

जी म्यूजिक के तहत फिल्म का संगीत जारी होगा और पेन मरुधर इसका वितरण करेंगे। इस फिल्म का लक्ष्य उन सच्ची कहानियों को बड़े पर्दे पर लाना है, जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आतीं, लेकिन असली साहस की मिसाल पेश करती हैं।