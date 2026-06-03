कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' का जॉन अब्राहम से क्या नाता? अभिनेत्री ने बताया
क्या है खबर?
कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर जारी हो गया है। इसकी कहानी मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अभिनेत्री ने फिल्म से जुड़ा खुलासा किया और जॉन अब्राहम को धन्यवाद दिया। दरअसल NDTV के मुताबिक, फिल्म का शीर्षक हमेशा से 'भारत भाग्य विधाता' नहीं था। पहले मूल रूप से इसका नाम 'नर्सेस ऑफ कामा' था, जो बाद में बदला गया था।
वजह
कंगना ने क्यों जताया जॉन अब्राहम का धन्यवाद?
कंगना ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा, "फिल्म का नाम पहले 'नर्सेस ऑफ कामा' था। हम इसे 'भारत भाग्य विधाता' रखना चाहते थे। जब हमने इस शीर्षक के बारे में सोचा, तो हमें पता चला कि यह पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हमने जॉन अब्राहम से, जिनके पास यह शीर्षक था, अनुरोध किया, तो उन्होंने एक दिन के अंदर ही हमें शीर्षक दे दिया। आमतौर पर लोग शीर्षक नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने बिना हमसे कोई शुल्क लिए ही दे दिया।"
फैसला
इस कारण शीर्षक बदलना चाहती थीं अभिनेत्री
कंगना ने बताया कि उनका मानना है कि 'भारत भाग्य विधाता' आम लोगों के असाधारण साहसिक कार्यों को साकार करने की भावना को दर्शाता है। फिल्म की कहानी उन नर्सों के बारे में है, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में अपनी बहादुरी से करीब 400 लोगों की जान बचाई थी। मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है। इसकी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ होगी।