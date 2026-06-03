कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' का जॉन अब्राहम से क्या नाता? अभिनेत्री ने बताया

वजह

कंगना ने क्यों जताया जॉन अब्राहम का धन्यवाद?

कंगना ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा, "फिल्म का नाम पहले 'नर्सेस ऑफ कामा' था। हम इसे 'भारत भाग्य विधाता' रखना चाहते थे। जब हमने इस शीर्षक के बारे में सोचा, तो हमें पता चला कि यह पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हमने जॉन अब्राहम से, जिनके पास यह शीर्षक था, अनुरोध किया, तो उन्होंने एक दिन के अंदर ही हमें शीर्षक दे दिया। आमतौर पर लोग शीर्षक नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने बिना हमसे कोई शुल्क लिए ही दे दिया।"