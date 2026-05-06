कंगना रनौत का बड़ा धमाका, 'भारत भाग्य विधाता' में दिखेगा उन वीरों का जज्बा, जिन्हें दुनिया भूल गई मनोरंजन May 06, 2026

कंगना रनौत अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के साथ 12 जून 2026 को बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ये थ्रिलर फिल्म 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी उन 'गुमनाम नायकों' को समर्पित है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा की।

फिल्म मुख्य रूप से कैमा अस्पताल के उन नर्सों, वार्ड बॉयज और सफाई कर्मचारियों की बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सूझबूझ से 400 मासूमों की जान बचाई थी। मनोज तपड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म उन आम लोगों के अदम्य साहस की गाथा है, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में सबसे आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था।