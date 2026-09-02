कंगना रनौत भी हुईं 'हनुमान अंश' की दीवानी

'हनुमान अंश' की मुरीद हुईं कंगना रनौत, बोलीं- थेरेपी छोड़ो और फटाफट जाकर ये फिल्म देखो

लेखन नेहा शर्मा 03:40 pm Sep 02, 202603:40 pm

क्या है खबर?

पिछले महीने सिनेमाघरों में बिना किसी बड़े प्रचार या स्टार कास्ट के चुपचाप रिलीज हुई महज 2 करोड़ के बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। हालांकि, फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रही थी, लेकिन बेहतरीन 'वर्ड ऑफ माउथ' और दर्शकों की तारीफ के दम पर यह अब एक बड़ी हिट बनकर उभरी है। हाल ही में अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस फिल्म की जमकर सराहना की है।