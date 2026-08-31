'हनुमान अंश' दिखा रही शानदार प्रदर्शन

'हनुमान अंश' का जलवा, 2 करोड़ बजट वाली फिल्म ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Aug 31, 202603:57 pm

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में रिलीज फिल्मों की कमाई को लेकर अलग-अलग आंकड़े देखने को मिलते हैं। कुछ रॉकेट की स्पीड बनकर आसमान की ऊचाइयों को छू लेती हैं और निर्माताओं को मालामाल कर देती हैं। कुछ फुस्की बम बनकर रह जाती हैं। कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं, जो रिलीज के बाद अपनी कमाई से पहले निराश करती हैं, और फिर चौंका देती हैं। नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी 'हनुमान अंश' ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है।