राम कपूर पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा

राम कपूर का रवैया देख भड़की कंगना रनौत बोलीं- क्या यहां अपना फूहड़पन दिखाने आए हो?

लेखन नेहा शर्मा 11:06 am Jul 02, 202611:06 am

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में अब कंगना रनौत की भी 'जनता की आवाज' बनकर धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। शो के नए प्रोमो में कंगना का बेहद कड़क और बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है। इस बार कंगना के निशाने पर आए हैं मशहूर अभिनेता राम कपूर। प्रोमो में साफ दिख रहा है कि राम कपूर की अकड़ देखकर कंगना का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरेआम उनकी क्लास लगा दी।