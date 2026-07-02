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राम कपूर का रवैया देख भड़की कंगना रनौत बोलीं- क्या यहां अपना फूहड़पन दिखाने आए हो?
राम कपूर पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा

राम कपूर का रवैया देख भड़की कंगना रनौत बोलीं- क्या यहां अपना फूहड़पन दिखाने आए हो?

लेखन नेहा शर्मा
Jul 02, 2026
11:06 am
क्या है खबर?

रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में अब कंगना रनौत की भी 'जनता की आवाज' बनकर धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। शो के नए प्रोमो में कंगना का बेहद कड़क और बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है। इस बार कंगना के निशाने पर आए हैं मशहूर अभिनेता राम कपूर। प्रोमो में साफ दिख रहा है कि राम कपूर की अकड़ देखकर कंगना का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरेआम उनकी क्लास लगा दी।

सवाल

"खुद को बड़ा समझते हो तो इस जेल में आए ही क्यों?"

प्रतियोगियों से बातचीत के दौरान कंगना ने राम कपूर के खराब रवैए पर उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर वो खुद में सुधार करना चाहते हैं तो अपनी गलतियों का बचाव करना बंद कर दें। कंगना ने राम से सीधे शब्दों में कहा, "राम जी आपको इस खेल को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था और अगर आपको लगता है कि आप इस जेल से बहुत बड़े हैं तो आप यहां आए ही क्यों? अपना फूहड़पन दिखाने के लिए?"

फटकार

"सुधरना है तो सफाई देना बंद करो"

कंगना की फटकार के बाद राम ने कहा कि सही समय आने पर वो अपनी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। इस पर कंगना ने उन्हें दो टूक कहा कि अगर खुद को बेहतर बनाना है तो अपनी गलतियों पर सफाई देना बंद करें। हालांकि, शो में राम को इस तरह की फटकार पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले फराह खान भी उनकी कमियों की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार कर सुधार करने की सलाह दे चुकी हैं।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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पोस्ट

राम कपूर के समर्थन में उतरीं पत्नी गौतमी

एक तरफ जहां राम को शो में अपने बर्ताव के लिए लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी गौतमी कपूर खुलकर उनके समर्थन में आ गई हैं। हाल ही में गौतमी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राम के साथ एक प्यारी तस्वीर साझा की और लिखा, 'सिर्फ प्यार।' इसके साथ ही उन्होंने सद्गुरु का एक वीडियो भी री-पोस्ट किया, जिसमें वो प्यार और भरोसे पर बात कर रहे हैं।

विवाद

कहां से शुरू हुआ विवाद?

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके सबसे अच्छे दोस्त के साथ उन्हें धोखा दिया था। इस पर श्रेया कालरा ने सवाल किया कि अगर बेवफाई के बाद रिश्ते में पहले जैसा जुड़ाव महसूस न हो तो क्या उसे खत्म कर आगे बढ़ जाना चाहिए? जवाब में राम ने कहा कि रिश्ता तोड़ने के बजाय धोखा मिलने पर पार्टनर को माफ कर रिश्ता बचाना चाहिए। सुधार का मौका दिया जाना चाहिए।

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