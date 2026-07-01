'लॉक अप 2' में फराह खान से भिड़े राम कपूर, बोले- मैं ऐसा ही रहूंगा

क्यों सुर्खियों में हैं राम?

यहां तक कि जब फराह ने उन्हें 'स्टबर्न ऐस' कहा, तब भी राम अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने इस शब्द को एक सम्मान की तरह अपना लिया।

उनके इस रवैये से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काफी नाराजगी दिखी। कुछ प्रशंसक मानते हैं कि उन्हें राय को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, वहीं कुछ लोग उनके अपने तरीके से रहने के हक का बचाव कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, उनके इस बेबाक और अडिग रवैये ने लॉक अप 2 को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है।