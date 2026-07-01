'लॉक अप 2' में फराह खान से भिड़े राम कपूर, बोले- मैं ऐसा ही रहूंगा
'लॉक अप 2' में राम कपूर का रहना अब बहस का मुद्दा बन गया है, जब शो की मेजबान फराह खान से उनका जोरदार टकराव हुआ।
यह विवाद 'चार्जशीट' सेगमेंट में हुआ। उस वक्त फराह उन्हें कुछ दोस्ताना सलाह देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राम अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने साफ कह दिया, 'मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा।'
उनके इस जवाब ने कई दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे काफी घमंडी लग रहे थे।
क्यों सुर्खियों में हैं राम?
यहां तक कि जब फराह ने उन्हें 'स्टबर्न ऐस' कहा, तब भी राम अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने इस शब्द को एक सम्मान की तरह अपना लिया।
उनके इस रवैये से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काफी नाराजगी दिखी। कुछ प्रशंसक मानते हैं कि उन्हें राय को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, वहीं कुछ लोग उनके अपने तरीके से रहने के हक का बचाव कर रहे हैं।
कुल मिलाकर, उनके इस बेबाक और अडिग रवैये ने लॉक अप 2 को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है।