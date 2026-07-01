'लॉकअप सीजन 2' में होगी कंगना रनौत की वापसी, 'जनता की आवाज' बनकर लेंगी हिस्सा

वजह

एकता ने बताई थी कंगना को न लेने की वजह

'लॉकअप 2' के लॉन्च पर, एकता ने बताया था कि कंगना दूसरे सीजन में क्यों नहीं लाैटीं। उन्होंने कहा था, "शो का पूरा फॉर्मेट, पूरी सोच और दर्शकों का नजरिया, जेलर-जज वाला फॉर्मेट, सबकुछ बदल गया है। मूल शो का कुछ भी नहीं रखा गया है। न तो जेलर को और न ही होस्ट को, इसलिए पुरानी चीजों को रखने से ब्रांडिंग की नई छवि नहीं बन पाती।" बता दें, शो शनिवार से बुधवार तक नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होता है।