NewsBytesExplainer: जन्मजात नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीयों के लिए कितना अहम?

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कितने भारतीयों को मिली राहत?

भारतीय समुदाय अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते अप्रवासी समूहों में से एक है। लाखों भारतीय पेशेवर H-1B वीजा, L-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर वीजा और F-1 वीजा पर अमेरिका में काम और पढ़ाई करते हैं। वहीं, 10 लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में बने हुए हैं। अमेरिका में लगभग 32 लाख पंजीकृत भारतीय अप्रवासी रहते हैं, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। भारतीय अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी भी हैं।