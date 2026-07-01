ऑस्ट्रेलिया में अमेजन पर बड़ा मुकदमा

अमेजन पर बड़ा मुकदमा, प्राइम वीडियो में विज्ञापन दिखाकर अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:16 am Jul 01, 202611:16 am

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स और टेक कंपनी अमेजन पर ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। देश की प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता अधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था ACCC ने कंपनी के खिलाफ फेडरल कोर्ट का रुख किया है। आरोप है कि प्राइम वीडियो सेवा में बदलाव करते समय ग्राहकों के साथ अनुचित शर्तें लागू की गईं। बताया गया कि नवंबर, 2023 से अगस्त, 2025 के बीच 10 लाख से ज्यादा सालाना प्राइम सदस्य इस बदलाव से प्रभावित हुए।