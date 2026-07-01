शाहिद कपूर की नई फिल्म पर आया अपडेट

शाहिद कपूर ने 18 करोड़ रुपये में साइन की कॉमेडी फिल्म, इस अभिनेत्री संग बनेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Jul 01, 202611:22 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया, जिसमें वह रश्मिका मंदाना और कृति सैनन के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आए। खबर है कि अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमित रविंद्रनाथ शर्मा द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म के लिए शाहिद ने 18 करोड़ रुपये की डील भी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि वह फिल्म की तैयारी में जल्द ही जुट जाएंगे।