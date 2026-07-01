'लॉक अप 2' में हर्षद चोपड़ा को समलैंगिक विरोधी टिप्पणी के लिए झेलना पड़ रहा विरोध

श्रेया ने हर्षद को दिया करारा जवाब

हर्षद के इस बयान पर उनकी साथी प्रतियोगी श्रेया कालरा ने तुरंत पलटवार किया। श्रेया ने कहा, 'आपको लगता है कि समलैंगिक लोग आपके पीछे पड़ते हैं, लेकिन इस सोच के साथ आप हर समलैंगिक इंसान को एक ही तराजू में तौल रहे हैं, जो कि गलत है।'

इस पूरी बहस के बाद दर्शक भी 2 खेमों में बंट गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हर्षद की बात को गलत तरीके से समझा गया है, वहीं दूसरे इसे एक बड़ी सामाजिक समस्या का हिस्सा मान रहे हैं।