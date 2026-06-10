कंगना रनौत ने सुनाई अपनी आपबीती

कंगना रनौत की आपबीती, बोलीं- न पैसा था, ना पढ़ाई और ना ही नौकरी की उम्मीद

लेखन नेहा शर्मा 11:43 am Jun 10, 202611:43 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बेबाक अभिनेत्रियों में से एक और अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री से अपनी दूरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में है। इन दिनों कंगना इसी के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इस फिल्म पर बात की और ये भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है।