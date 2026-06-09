फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का टाइटल ट्रैक जारी, सुखविंदर सिंह ने दी दमदार आवाज

गाना

नर्स बनकर मरीजों की सेवा करती नजर आईं कंगना रनौत

'भारत भाग्य विधाता' टाइटल ट्रैक में कंगना 'नर्स' के किरदार में नजर आती हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। गाने को सुखविंदर सिंह ने अपनी दमदार आवाज से सजाया है। अमन पंत ने इसे कंपोज किया है, और बोल फिल्म के निर्देशक मनोज तपाड़िया ने खुद लिखे हैं। फिल्म मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कंंगना के अलावा, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और आदित्य मिश्रा भी शामिल हैं।