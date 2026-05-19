'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर जारी, बंटवारे के दर्द में तड़पता दिखा वेदांग-शरवरी का प्यार

लेखन ज्योति सिंह 02:08 pm May 19, 202602:08 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर जारी हो गया है। 'लव आज कल' और 'तमाशा' जैसी फिल्में देने वाले इम्तियाज अली एक और रोमांटिक फिल्म लेकर आए हैं, जो प्यार और भावनाओं के बीच बंटवारे का दर्द बयां करती है। वेदांग रैना और शरवरी वाघ इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। कहानी 1940 के दशक से शुरू होकर 1947 के भारत-विभाजन तक ले जाती है, जिसका असर 2 प्यार करने वालों की प्रेम-कहानी पर पड़ता है।