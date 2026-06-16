कल्कि कोचलिन का हुआ 60 लाख का मुनाफा, कृति सैनन ने ऐसे छापे 4.6 करोड़ की रकम
मनोरंजन
बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपना 1,230 वर्ग फुट का फ्लैट 2.55 करोड़ रुपये में बेचा है।
यह सौदा 21 अप्रैल, 2026 को रजिस्टर किया गया था और अब युवराज आहूजा इस संपत्ति के नए मालिक बन गए हैं।
कल्कि का 60 लाख मुनाफा बनाम कृति का 4.6 करोड़ मुनाफा
कल्कि ने यह फ्लैट 2015 में 1.95 करोड़ रुपये में खरीदा था। करीब 10 साल बाद इसे बेचकर उन्हें 60 लाख रुपये का सीधा मुनाफा हुआ, जो लगभग 31% का अच्छा रिटर्न है।
इसके साथ ही, कृति सैनन और उनके परिवार ने भी अंधेरी वेस्ट में अपने 4 अपार्टमेंट कास्टिंग निर्देशक से फिल्म निर्माता बने मुकेश छाबड़ा को 8.9 करोड़ रुपये में बेचे हैं।
सैनन परिवार ने ये अपार्टमेंट 2013 से 2017 के बीच सिर्फ 4.31 करोड़ रुपये में खरीदे थे, जिससे उन्हें करीब 4.6 करोड़ रुपये का बड़ा मुनाफा हुआ।
उनकी इन संपत्तियों में करीब 107% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।