LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / मां तनुजा का रास्ता रोकने पर पैपराजी पर भड़कीं काजोल, वीडियो वायरल 
मां तनुजा का रास्ता रोकने पर पैपराजी पर भड़कीं काजोल, वीडियो वायरल 
पैपराजी पर भड़कीं काजोल (तस्वीर: एक्स/@itsKajolD)

मां तनुजा का रास्ता रोकने पर पैपराजी पर भड़कीं काजोल, वीडियो वायरल 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 22, 2025
05:03 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में काजोल अपनी मां तनुजा और बेटी न्यासा देवगन के साथ नजर आ रही हैं। काजोल और न्यासा को तनुजा का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी की ओर ले जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, इस दौरान पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और उनका रास्ता रोका, जिससे काजोल और न्यासा पैपराजी पर भड़क गईं।

वीडियो

थोड़ा पीछे हट जाओ- काजोल 

काजोल ने कहा, "थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ।" न्यासा ने भी पैपराजी से हटने का अनुरोध किया। इस दौरान काजोल, तनुजा और न्यासा को सफेद रंग के कपड़े पहने देखा गया। उन्होंने पैपरानी को पोज देने से इनकार किया और सीधा कार में बैठ गईं। काम के मोर्चे पर बात करें तो काजोल इन दिनों टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' को लेकर चर्चा में हैं, जिसकी मेजबानी पर ट्विंकल खन्ना के साथ करेंगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो