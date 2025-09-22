मां तनुजा का रास्ता रोकने पर पैपराजी पर भड़कीं काजोल, वीडियो वायरल 

वीडियो

थोड़ा पीछे हट जाओ- काजोल

काजोल ने कहा, "थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ।" न्यासा ने भी पैपराजी से हटने का अनुरोध किया। इस दौरान काजोल, तनुजा और न्यासा को सफेद रंग के कपड़े पहने देखा गया। उन्होंने पैपरानी को पोज देने से इनकार किया और सीधा कार में बैठ गईं। काम के मोर्चे पर बात करें तो काजोल इन दिनों टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' को लेकर चर्चा में हैं, जिसकी मेजबानी पर ट्विंकल खन्ना के साथ करेंगी।