काजोल के सुझाव पर ट्विंकल खन्ना ने ली चुटकी, बोलीं- शादी है; कोई वॉशिंग मशीन नहीं

अभिनेत्री काजोल यूं तो अमूमन अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ट्विंकल खन्ना के साथ अपने टॉक शो को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में उन्होंने शादी पर अपनी राय रखी और इस पर एक अनोखा बयान दे दिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर काजोल ने ऐसा क्या कह दिया, आइए जानते हैं।

बयान शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए- काजोल काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद ट्वविंकल एंड काजोल' के नए एपिसोड में विक्की कौशल और कृति सैनन मेहमान बनकर आएंगे। सामने आए शो के प्रोमो के मुताबिक रैपिड फायर राउंड में अजय देवगन संग खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहीं काजोल ने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि शादियों की भी 'एक एक्सपायरी डेट' होनी चाहिए। वाे यही नहीं रुकीं, उन्‍होंने ये भी कहा कि किसी लाइसेंस की तरह इसके रिन्यूअल का भी विकल्‍प होना चाहिए।

असहमति काजोल की राय से असहमत ट्विंकल काजोल का बयान सुनकर ट्विंकल ने उनकी खिंचाई करते हुए कहा, "ये शादी है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है।" इस पर काजोल कहती हैं, "मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। क्या गारंटी है कि आप सही समय पर सही व्यक्ति से शादी करेंगे? रिन्यूअल का विकल्प सही होगा और अगर कोई एक्सपायरी डेट होगी तो हमें ज्यादा समय तक दुख नहीं झेलना पड़ेगा।" काजोल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग भी हैरानी जता रहे हैं।

प्रोमो बातें या रोमांस... विक्की कौशल का जवाब भी वायरल विक्की कौशल पिता बनने के बाद पहली बार काजोल और ट्विंकल के शो में नजर आएंगे। शो का एक और प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसमें विक्की, काजोल और ट्विंकल के साथ खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। रैपिड फायर राउंड में विक्की से काजोल ने पूछा कि अच्छे शारीरिक संबध जरूरी हैं या अच्छी बातचीत तो विक्की ने तुरंत पहला विकल्प रोमांस चुना और कहा देखो बातें तो होती रहेंगी। ये सुनते ही काजोल-ट्विंकल और कृति ठहाके लगाने लगीं।