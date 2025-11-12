धर्मेंद्र के घर आते ही मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन?  घर के बाहर आए नजर

धर्मेंद्र के घर के बाहर दिखे अमिताभ बच्चन

लेखन ज्योति सिंह 06:07 pm Nov 12, 202506:07 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्‌टी मिल चुकी है। देओल परिवार उन्हें घर ले आया है। बताया जाता है कि 89 वर्षीय अभिनेता का आगे का इलाज घर पर होगा। धर्मेंद्र के घर आते ही अमिताभ बच्चन को उनके घर के बाहर देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ को ग्रे रंग की कार में देखा जा सकता है। बिग बी खुद कार चला रहे थे, जब वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें घेर लिया।