धर्मेंद्र के घर आते ही मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? घर के बाहर आए नजर
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। देओल परिवार उन्हें घर ले आया है। बताया जाता है कि 89 वर्षीय अभिनेता का आगे का इलाज घर पर होगा। धर्मेंद्र के घर आते ही अमिताभ बच्चन को उनके घर के बाहर देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ को ग्रे रंग की कार में देखा जा सकता है। बिग बी खुद कार चला रहे थे, जब वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें घेर लिया।
हालचाल
क्या धर्मेंद्र का हालचाल जानने पहुंचे अमिताभ
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अमिताभ को ग्रे BMW कार चलाते देखा जा सकता है। उन्हें धर्मेंद्र के घर के बाहर देखा गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह दिग्गज अभिनेता का हालचाल लेने पहुंचे थे, या नहीं। दरअसल धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान बॉलीवुड की कई हस्तियां उनसे मिलने वहां पहुंची थीं। डॉक्टर ने 12 नवंबर की सुबह ही अभिनेता को छुट्टी दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
November 12, 2025