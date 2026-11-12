'काली खेती' का खौफनाक ट्रेलर जारी, गहरे रहस्यों के बीच जूझते दिखे जैकी श्रॉफ

लेखन ज्योति सिंह 01:22 pm Nov 12, 202601:22 pm

क्या है खबर?

जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की फिल्म 'काली खेती' लंबे समय से चर्चा बटोर रही है। कुछ दिन पहले ही इसका रहस्यमयी टीजर आया था, जिसमें एक ग्रामीण हॉरर-थ्रिलर मिलने का संकेत दिया गया था। अब निर्माताओं ने इसका खौफनाक ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ब्लैक कैनवस स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन हारिस इम्तियाज खान ने किया है। इसमें नेहा सरगम और दिग्गज अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना भी अहम किरदारों में शामिल हैं।