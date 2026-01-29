जस्टिन बीबर की मंच पर होगी वापसी

ग्रैमी पुरस्कार 2026 में चलेगा जस्टिन बीबर की आवाज का जादू, लंबे समय बाद होगी वापसी

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Jan 29, 202610:43 am

क्या है खबर?

पॉप स्टार जस्टिन बीबर लंबे समय के बाद मंच पर वापसी करने जा रहे हैं। इस खबर ने आते ही उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। साल 2022 में, ब्राजील के 'रॉक इन रियो' फेस्टिवल के बाद से वह सावर्जनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। खबरों के मुताबिक, लंबे समय के बाद गायक को प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 2026 में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें मंच पर दोबारा देखने के लिए उनके चाहने वाले बेताब हैं।