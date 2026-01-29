ग्रैमी पुरस्कार 2026 में चलेगा जस्टिन बीबर की आवाज का जादू, लंबे समय बाद होगी वापसी
क्या है खबर?
पॉप स्टार जस्टिन बीबर लंबे समय के बाद मंच पर वापसी करने जा रहे हैं। इस खबर ने आते ही उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। साल 2022 में, ब्राजील के 'रॉक इन रियो' फेस्टिवल के बाद से वह सावर्जनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। खबरों के मुताबिक, लंबे समय के बाद गायक को प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 2026 में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें मंच पर दोबारा देखने के लिए उनके चाहने वाले बेताब हैं।
नामांकन
जस्टिन बीबर को मिले हैं 4 नामांकन
द हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिन को ग्रैमी पुरस्कार 2026 के लिए 4 नामांकन मिले हैं। एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंतर्गत पहला नामांकन एल्बम 'स्वैग' के लिए मिला, जो 2021 के 'जस्टिस' के बाद उनका पहला स्टूडियो एल्बम है। हालांकि 'स्वैग' गायक का 7वां स्टूडियो एल्बम है जो जुलाई, 2025 में रिलीज हुआ। इसके अलावा, जस्टिन को सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल परफॉर्मेंस, सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम और सर्वश्रेष्ठ R एंड B परफॉर्मेंस कैटेगरी में नामांकन मिला है।
पुरस्कार
ग्रैमी पुरस्कार में ये सितारे भी करेंगे परफॉर्म
ग्रैमी पुरस्कार 2026 में जस्टिन के अलावा, अन्य सितारों को भी परफॉर्म करते देखा जाएगा जिनमें सबरीना कारपेंटर, हिप-हॉप जोड़ी क्लिप्स और फैरेल विलियम्स के नाम शामिल हैं। इस पुरस्कार का सीधा प्रसारण 1 फरवरी, 2026 को शाम 5 बजे से CBS और पैरामाउंट+ पर किया जाएगा। इसे जियोहॉटस्टार पर भी देखा जा सकेगा। चूंकि समारोह 1 फरवरी को रात 8 बजे (पूर्वी समय) होगा। ऐसे में भारतीय दर्शक इसे 2 फरवरी को सुबह 6:30 बजे से लाइव देख सकेंगे।