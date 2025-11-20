जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज समेत बड़े विदेशी सितारे भारत क्यों आ रहे हैं? यहां जानिए
क्या है खबर?
दुनिया के दिग्गज सितारे अगर भारत आएं, तो अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है, जब हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां एक साथ भारत आई हों। पिछली बार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की भव्य शादी में बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा था। ऐसा फिर से हो रहा है और इस बार पॉप गायक जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत आ रहे हैं।
आयोजन
अरबपति व्यवसायी के बेटे की है शादी
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के उदयपुर में एक अरबपति व्यवसायी के बेटे की शादी का भव्य समारोह हो रहा है। आयजोन 21 से 24 नवंबर तक, सिटी पैलेस और जगमंदिर आइलैंड पैलेस सहित कई चर्चित स्थलों पर किया जाएगा। बताया जाता है कि शादी का ये आयोजन दुनिया के सबसे बड़े आकर्षण क्रेंद्रो में से एक होगा। आयोजकों द्वारा जगमंदिर द्वीप पर एक विशाल मंच तैयार किया गया है, जिससे दुनियाभर के स्टेडियम कलाकार अपनी प्रस्तुति दे सकें।
अभियान
मेहमानों की सुरक्षा में अभियान शुरू
रिपोर्ट के मुताबिक, सभी VVIP मेहमानों के आगमन को देखते हुए उदयपुर में सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। ट्रंप जूनियर पिछोला झील के किनारे बने आलीशान लीला पैलेस में रुकेंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और विशेष टीम की ओर से पहले ही जगमंदिर, मानेक चौक और अन्य प्रवेश स्थलों का निरीक्षण कर लिया गया है। बताया जाता है कि मेहमानों के हवाई अड्डे से प्रमुख स्थलों तक आने के लिए, एक आवागमन योजना लागू हुई है।