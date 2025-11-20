जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज आ रहे हैं भारत

जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज समेत बड़े विदेशी सितारे भारत क्यों आ रहे हैं? यहां जानिए

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Nov 20, 202503:21 pm

क्या है खबर?

दुनिया के दिग्गज सितारे अगर भारत आएं, तो अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है, जब हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां एक साथ भारत आई हों। पिछली बार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की भव्य शादी में बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा था। ऐसा फिर से हो रहा है और इस बार पॉप गायक जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत आ रहे हैं।