जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' की OTT रिलीज तारीख जारी, जानिए कब और कहां आएगी फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेत्री जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा अभिनीत फिल्म 'होमबाउंड' आखिरकार ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं की तरफ से इस 'ऑस्कर बाउंड' फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख जारी कर दी गई है। 'होमबाउंड' को सिनेमाघरों में प्रदर्शन के दौरान दर्शकों और समीक्षकाें की खूब सराहना मिली थी। फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है, जबकि निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, सोमेन मिश्रा और अपूर्व मेहता ने मिलकर किया है।
रिलीज
इस दिन OTT पर दिखेगी बचपन के दोस्तों की कहानी
'होमबाउंड' दोस्ती की एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। भारत के एक गरीब गांव में बचपन के 2 दोस्त, जो पुलिस अधिकारी बनकर कठिनाइयों और भेदभाव से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कहानी इनकी दोस्ती के बंधन को दर्शाती है। निर्माताओं ने 'होमबाउंड' का पाेस्टर जारी करते हुए बताया कि फिल्म 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सिनेमाघरों में यह फिल्म 21 मई, 2025 को रिलीज हुई थी। फिल्म भारत में केवल 2.2 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी।
ट्विटर पोस्ट
नेटफ्लिक्स पर आएगी 'होमबाउंड'
A long road home. A friend that feels like home.— Netflix India (@NetflixIndia) November 20, 2025
India’s official entry for the 98th Academy Awards for Best International Feature Film. Homebound, is out 21 November on Netflix.#HomeboundOnNetflix pic.twitter.com/GNZjsQzSrv
ऑस्कर
ऑस्कर के लिए भेजी गई है 'होमबाउंड'
2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल 'होमबाउंड' दुनियाभर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। दरअसल, इसे 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। इससे पहले नीरज की फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का मान बढ़ा चुकी है। इसके अलावा, 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में पीपुल्स चॉइस अवाॅर्ड भी अपने नाम कर चुकी है। पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में 'होमबाउंड' सेकंड रनर-अप रही थी।