जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' की OTT रिलीज तारीख जारी, जानिए कब और कहां आएगी फिल्म

इस दिन OTT पर दिखेगी बचपन के दोस्तों की कहानी

'होमबाउंड' दोस्ती की एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। भारत के एक गरीब गांव में बचपन के 2 दोस्त, जो पुलिस अधिकारी बनकर कठिनाइयों और भेदभाव से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कहानी इनकी दोस्ती के बंधन को दर्शाती है। निर्माताओं ने 'होमबाउंड' का पाेस्टर जारी करते हुए बताया कि फिल्म 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सिनेमाघरों में यह फिल्म 21 मई, 2025 को रिलीज हुई थी। फिल्म भारत में केवल 2.2 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी।