जानिए जूनियर एनटीआर की अब कैसी है तबीयत

जूनियर एनटीआर को कंधे में लगी चोट, टीम ने बताया अब कैसी है तबीयत

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Jul 28, 202610:05 am

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है। उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए बताया कि अभिनेता के कंधे में चोट लग गई है। इस हादसे के बाद उन्हें मौके पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज करने के बाद एनटीआर को करीब 6 से 8 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। नतीजन, एनटीआर को काम से दूर रहना पड़ेगा।