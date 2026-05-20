जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर प्रशंसकों को तोहफा, 'ड्रैगन' से सामने आई पहली खूंखार झलक

लेखन ज्योति सिंह 10:22 am May 20, 202610:22 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर 20 मई को 43 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ड्रैगन' से पहली झलक आई है, जिसे देखकर फैंस उत्साहित हो गए हैं। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, जो पहले यश के साथ 'KGF' जैसी सफल फ्रैंचाइजी दे चुके हैं। साढ़े 4 मिनट के वीडियो में एनटीआर का खूंखार अवतार दिखाई देता है, जो कहते हैं, 'खुदा की एक मेहर है मुझ पर...ट्रिगर दबाकर अफसोस नहीं करता...।'