प्रशांत नील की फिल्म के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे जूनियर एनटीआर, मिला ये सबूत

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जूनियर एनटीआर ने इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीर

एनटीआर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर जिम से एक तस्वीर साझा की है। इसके साथ में उन्होंने कैप्शन दिया, 'बनाया है, खरीदा नहीं है।' तस्वीर में अभिनेता का बैक लुक देखने को मिल रहा है। शर्टलेस होकर वह अपने बाइसेप्स दिखाते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक, 'ड्रैगन' में एनटीआर के कई लुक शामिल हैं। ऐसे में उनकी हालिया पोस्ट को देखकर लोगों का अनुमान है कि अभिनेता अपने किरदारों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।