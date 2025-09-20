अक्षय कुमार की पिछली 5 फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल?

अक्षय कुमार पिछली बार फिल्म तेलुगु फिल्म 'कन्नप्पा' में नजर आए थे, जिसमें वह भगवान शिव के रूप में दिखे। इस फिल्म के जरिए उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि, फिल्म में उनका सिर्फ कैमियो था। अब अक्षय कानूनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। इसी कड़ी में आइए हम आपको अक्षय की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'हाउसफुल 5' अक्षय की फिल्म 'हाउसफुल 5' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त जैसे कलाकार नजर आए थे। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट नहीं वसूल पाई थी। 300 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'हाउसफुल 5' ने दुनियाभर में 288.58 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#2 'केसरी चैप्टर 2' अक्षय की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' को 18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म ने दुनियाभर में 145 करोड़ रुपये कमाए, वहीं इसे बनाने में 150 करोड़ रुपये लगे थे। करण सिंह त्यागी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आर माधवन और अनन्या पांडे भी नजर आए थे। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

#3 'स्काई फोर्स' अक्षय की फिल्म 'स्काई फोर्स' 24 जनवरी, 2025 को रिलीज हुई थी। अक्षय को उम्मीद थी कि इससे उनकी हिट की तलाश पूरी हो जाएगी, लेकिन फिल्म ने बजट के मुकाबले खास कमाई नहीं की। यह फिल्म ने दुनियाभर में 149 करोड़ रुपये जुटा पाई थी, वहीं इसका बजट 160 करोड़ रुपये था। इसमें वीर पहाड़िया और सारा अली खान जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हैं।

#4 'सिंघम अगेन' अक्षय पिछले साल फिल्म 'सिंघम अगेन' लेकर आए थे, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था। इसमें अक्षय के साथ अजय देवगन, रवीना टंडन, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी है। 'सिंघम अगेन' ने दुनियाभर में 372.4 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे, जबकि इसका बजट 350 करोड़ रुपये था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।