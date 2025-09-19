'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और बसीर अली के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो देखा क्या?

लेखन दीक्षा शर्मा 10:13 pm Sep 19, 202510:13 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। इस शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच किसी न किसी कारण झड़प और बहसबाजी देखने को मिल रही है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें गौरव खन्ना और बसीर अली को एक-दूजे से भिड़ते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान बाकी सदस्यों को गौरव का एक अलग अवतार देखने को मिला।