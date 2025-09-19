LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और बसीर अली के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो देखा क्या?
'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और बसीर अली के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो देखा क्या?
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और बसीर अली के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो देखा क्या?

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 19, 2025
10:13 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। इस शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच किसी न किसी कारण झड़प और बहसबाजी देखने को मिल रही है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें गौरव खन्ना और बसीर अली को एक-दूजे से भिड़ते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान बाकी सदस्यों को गौरव का एक अलग अवतार देखने को मिला।

प्रोमो

खाना बनाते-बनाते हुए बहस 

सामने आए प्रोमो में बसीर और गौरव को रसोई में एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान दोनों के बीच अचानक बहसबाजी शुरू जाती है। निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'गौरव और बसीर की हुई ऐसी बहस, क्या हो पाएगी इनके बीच समझौता?' बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।