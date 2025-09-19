अक्षय कुमार से लेकर अरशद वारसी, 'जॉली LLB 3' के लिए किसने ली कितनी फीस?
सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा फ्रेंचाइजी 'जॉली LLB' की तीसरी किस्त 'जॉली LLB 3' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस कानूनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार दिख रहे हैं। फिल्म को समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली और देखना होगा कि यह पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। आइए जानते हैं 'जॉली LLB 3' के लिए किस कलाकार ने कितनी फीस ली है।
अक्षय को मिली सबसे ज्यादा रकम
'जॉली LLB 3' का बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इस फिल्म के लिए निर्माताओं से अक्षय 70 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। वह इस फिल्म में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। अक्षय इसमें वकील जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली के रूप में दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरशद वारसी को इस फिल्म में अभिनय करने के लिए 4 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। फिल्म में अक्षय और अरशद आमने-सामने हैं।
अन्य कलाकार
सौरभ शुक्ला को मिले इतने रुपये
हुमा फिल्म 'जॉली LLB 3' में अक्षय (जॉली) की पत्नी पुष्पा पांडे की भूमिका में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के लिए हुमा को 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उधर फिल्म में अरशद की जोड़ी अमृता राव के साथ बनी है। वह संध्या संधू त्यागी की भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म के लिए अमृता को 1 करोड़ रुपये मिले हैं। सौरभ को इस फिल्म के लिए 70 लाख रुपये दिए गए हैं।