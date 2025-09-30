बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की फिर गिरी कमाई, 100 करोड़ पार करने से कितनी दूर?
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' 19 िसतंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे कर लिए हैं। 'जॉली' और 'जॉली LLB 2' के बाद निर्माता 'जॉली LLB 3' लेकर आए हैं। पहले दिन इसे फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। सिनेमाघरों में 11 दिन पूरे कर चुकी 'जॉली LLB 3' की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कारोबार
100 करोड़ पार करने से इतनी दूर 'जॉली LLB 3'
'जॉली LLB 3' की कमाई में वीकेंड पर बढ़त देखी गई थी, लेकिन दूसरे सोमवार को फिल्म के आंकड़े फिर गिर गए हैं। बॉक्स आफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने 11वें दिन कुल 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म की कुल कमाई अब भारत में 93.50 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए अब भी 6.50 करोड़ का कारोबार करना होगा।
जॉली LLB 3
इस बार दो जॉली एक साथ
सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म 'जॉली LLB 3' में इस बार 3 जॉली एक साथ देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में अक्षय ने जगदीश्वर मिश्रा यानी जॉली का किरदार निभाया है, जबकि अरशद जगदीश त्यागी उर्फ जॉली के किरदार में हैं। इसमें हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी अहम किरदार में हैं। सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद 'जॉली LLB 3' जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी।