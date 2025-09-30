बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की फिर गिरी कमाई, 100 करोड़ पार करने से कितनी दूर?

कारोबार

100 करोड़ पार करने से इतनी दूर 'जॉली LLB 3'

'जॉली LLB 3' की कमाई में वीकेंड पर बढ़त देखी गई थी, लेकिन दूसरे सोमवार को फिल्म के आंकड़े फिर गिर गए हैं। बॉक्स आफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने 11वें दिन कुल 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म की कुल कमाई अब भारत में 93.50 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए अब भी 6.50 करोड़ का कारोबार करना होगा।