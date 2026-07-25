जॉन क्यूसैक ने अभिनय से लेखन की तरफ रुख करने का किया खुलासा, इस किताब से लिखेंगे अपनी ही कहानी
हॉलीवुड अभिनेता जॉन क्यूसैक, जिन्हें फिल्म 'सेरेन्डिपीटी' से खास पहचान मिली है, अब अभिनय से कुछ समय के लिए दूर हो रहे हैं।
वह अपनी पहली किताब 'मोमो' लिखने जा रहे हैं। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में उन्होंने बताया कि लिखने में उन्हें पूरी रचनात्मक आजादी मिलती है।
इसके उलट, फिल्मों में अक्सर बाहरी दबाव और बड़े बजट के कारण चीजें वैसी नहीं रह पातीं जैसी वह चाहते हैं।
मैड केव का 'मोमो' 29 सितंबर को आएगा
'मोमो' 29 सितंबर 2026 को मैड केव स्टूडियोज से रिलीज होगा, जिसे इग्नासियो नोए ने अपने आर्ट से सजाया है।
यह कहानी कई शैलियों का मिश्रण है और 1972 में दो फरार लोगों की एक रोमांचक सड़क यात्रा पर आधारित है।
उन्हें टीवी के मशहूर कलाकार जैकी ग्लीसन के लिए एक बहुत पुराना पुरावशेष वापस लाना है। जॉन को यह काम बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने कहा, 'किसी ने भी मेरी लिखी चीज़ या नोए द्वारा बनाए गए चित्रों को नहीं बदला।'
उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके प्रशंसक फिल्म एडॉप्टेशन चाहें, तो वे फिर से अभिनय के बारे में सोच सकते हैं, जिससे उनके करियर में एक नया मोड़ आ सकता है।