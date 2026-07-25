जॉन क्यूसैक ने अभिनय से लेखन की तरफ रुख करने का किया खुलासा, इस किताब से लिखेंगे अपनी ही कहानी

'मोमो' 29 सितंबर 2026 को मैड केव स्टूडियोज से रिलीज होगा, जिसे इग्नासियो नोए ने अपने आर्ट से सजाया है।

यह कहानी कई शैलियों का मिश्रण है और 1972 में दो फरार लोगों की एक रोमांचक सड़क यात्रा पर आधारित है।

उन्हें टीवी के मशहूर कलाकार जैकी ग्लीसन के लिए एक बहुत पुराना पुरावशेष वापस लाना है। जॉन को यह काम बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने कहा, 'किसी ने भी मेरी लिखी चीज़ या नोए द्वारा बनाए गए चित्रों को नहीं बदला।'

उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके प्रशंसक फिल्म एडॉप्टेशन चाहें, तो वे फिर से अभिनय के बारे में सोच सकते हैं, जिससे उनके करियर में एक नया मोड़ आ सकता है।