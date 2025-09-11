अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'वेदा' (तस्वीर: एक्स/@ZeeStudios_)

जॉन अब्राहम और शरवरी वाघए की 'वेदा' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दी दस्तक

लेखन दीक्षा शर्मा 11:12 am Sep 11, 202511:12 am

क्या है खबर?

जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' 15 अगस्त, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 60 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'वेदा' ने दुनियाभर में केवल 30 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सिनेमाघरों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब 'वेदा' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे दी है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं।