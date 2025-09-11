जॉन अब्राहम और शरवरी वाघए की 'वेदा' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दी दस्तक
क्या है खबर?
जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' 15 अगस्त, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 60 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'वेदा' ने दुनियाभर में केवल 30 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सिनेमाघरों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब 'वेदा' ने अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे दी है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं।
वेदा
'वेदा' के बारे में जानिए
जी स्टूडियो ने 'वेदा' का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'वेद और अभिमन्यु न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।' 'वेदा' के निर्देशन की कमान निखिल आडवाणी ने संभाली है। फिल्म की कहानी असीम अरोड़ा ने लिखी है। मोनिशा अडवाणी और मधु भोजवानी इसके निर्माता हैं। इस फिल्म में जॉन के साथ शरवरी वाघ नजर आई थीं। तमन्ना भाटिया और अभिषेक बनर्जी ने भी इसमें अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था।
आगामी फिल्में
ये हैं जॉन की आगामी फिल्में
जॉन को पिछली बार फिल्म 'तेहरान' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया। यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि सीधा OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी। मानुषी छिल्लर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। जॉन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'तारिक' में नजर आएंगे। इसके अलावा जॉन के पास फिल्म 'फोर्स 3' भी है। इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।