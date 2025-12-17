जॉन अब्राहम ने जब 2 नए-नवेले चेहरों पर खेला दांव, बॉक्स ऑफिस पर मच गया धमाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड में अक्सर बड़े सितारों पर ही भरोसा किया जाता है, लेकिन अभिनेता जॉन अब्राहम ने बतौर निर्माता एक ऐसा दांव खेला था, जिसने इंडस्ट्री की सोच बदल दी। बिना किसी बड़े स्टार के बनी उनकी एक फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, बल्कि बॉलीवुड में आए 2 बिल्कुल नए चेहरों को रातों-रात स्टार भी बना दिया। जॉन 53 साल के हो गए हैं। आज हम आपको उनकी इसी सफल फिल्म के बारे में बताने वाले हैं।
दांव
जॉन ने खेली थी बतौर निर्माता धमाकेदार पारी
साल 2012 में फिल्म 'विक्की डोनर' रिलीज हुई थी, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। एक ओर जहां इसकी कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, वहीं कमाई के मामले में भी इसने कमाल कर दिया था। जॉन ने इस फिल्म के जरिए निर्माता के तौर पर अपनी नई पारी शुरू की थी और इसी फिल्म से आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में कदम रखा था, वहीं यामी गौतम की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी।
कमाई
4 करोड़ की लागत से 68 करोड़ का धमाका
आयुष्मान और यामी दोनों ही इस फिल्म से रातों-रात स्टार बन गए थे। फिल्म में एक बेहद संजीदा विषय को बड़ी खूबसूरती के साथ, साफ-सुथरे तरीके से और संजीदगी के साथ पर्दे पर परोसा गया, जो दर्शकों को खूब पसंद भी आया। यही वजह रही कि सिर्फ 4 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने 68 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी। इस फिल्म में आयुष्मान ने एक स्पर्म डोनर की भूमिका निभाई थी।
फिल्म निर्माण
बतौर निर्माता जॉन की सफल पारी
जॉन ने एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में भी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी JA एंटरटेनमेंट के बैनर तले कई ऐसी फिल्में बनाईं, जो कंटेंट के मामले में हटकर रहीं। 'विक्की डोनर' के बाद जॉन ने 'मद्रास कैफे' जैसी गंभीर राजनीतिक थ्रिलर बनाई, जिसे दर्शकों से हरी झंडी मिली, वहीं उनकी 'परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण' और 'द डिप्लोमैट' जैसी फिल्मों ने समीक्षकों से भी खूब वाहवाही लूटी।
आगामी फिल्में
जॉन की आने वाली फिल्में
जॉन को जल्द ही निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म में देखा जाएगा, जिसमें वो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया का किरदार निभाने वाले हैं। इसमें जॉन के साथ तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। वो राकेश मारिया की पत्नी प्रीति मारिया की भूमिका निभा रही हैं। उधर जॉन फिल्म 'फोर्स 3' भी लेकर आ रहे हैं। 'पान सिंह तोमर' से लेकर 'दृश्यम' और 'खाकी:द बिहार चैप्टर' जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक रह चुके भाव धूलिया इस फिल्म के निर्देशक हैं।